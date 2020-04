Wrocław na ekranie. Tu kręcił Spielberg, Wajda i Komasa! [ZDJĘCIA Z PLANÓW FILMOWYCH]

Ulica Miernicza we Wrocławiu to ulubione miejsce filmowców, którzy najczęściej kręcą tam filmy z okresu drugiej wojny światowej. To tam nakręcono zdjęcia m.in. do produkcji "Miasto 44" w reżyserii Jana Komasy. Ale nie tylko ten rejon naszego miasta przyciąga ekipy z całek Polski i z zagranicy.

Ulice: Nankiera, Kuźnicza, Piaskowa i Grodzka stały się scenerią pościgu w filmie "Trąd" Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. Na wrocławskich Krzykach stanęła makieta Krakowskiego Przedmieścia, którą możemy zobaczyć w "Lalce" Wojciecha Hasa. Wiadukty nad ulicą Komandorską i Zielińskiego zagrały natomiast w filmie Andrzeja Wajdy "Popiół i diament".

Hotel Monopol, stary budynek lotniska na Strachowicach, budynek sądu na Podwalu, Księże Małe, Urząd Wojewódzki i ulica Świdnicka były tłem dla filmu "Fałszywy konsul" ze świetną rolą Piotra Fronczewskiego. W "Sezonie na bażanty" rozpoznamy bez trudu budynek zajezdni tramwajowej przy ul. Słowiańskiej i elektrowni wodnej przy moście Pomorskim. Przedmieście Oławskie zagrało natomiast w filmie "Avalon" z Małgorzatą Foremniak w roli głównej.