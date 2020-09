Wrocław. Na Dworcu Świebodzkim ma powstać nowy peron, blisko ul. Robotniczej (SZCZEGÓŁY)

- Zakładamy, że wybudujemy na Świebodzkim nowy peron, gdzie będą kończyły i zaczynały bieg pociągi aglomeracyjne, czyli obsługujące najbliższe miasta sąsiadujące z Wrocławiem - mówi Patryk Wild. - Powstałby on jednak nie w miejscu obecnych starych peronów, a z boku, od strony ulicy Robotniczej, tam gdzie kończy się budynek dworcowy. W ten sposób np. osoby wysiadające z pociągu miałyby bardzo blisko do przystanku tramwaju, bo realizowana jest teraz na Robotniczej trasa tramwajowa na Nowy Dwór.

Wniosek marszałka Cezarego Przybylskiego do programu Kolej Plus przewiduje więc budowę toru na odcinku przystanek Wrocław Muchobór - Dworzec Świebodzki. To dość krótki odcinek - nieco ponad 2 km. Dzięki jego odbudowie powstanie możliwość prowadzenia na Świebodzki ruchu pociągów np. z Kątów Wrocławskich, Środy Śląskiej czy Wołowa. Co więcej, wniosek marszałka przewiduje rozbudowę stacji Środa Śląska, by mogły tam swobodnie rozpoczynać i kończyć bieg pociągi relacji Wrocław Świebodzki - Środa Śląska.

Realizacja tej wizji to kwestia analiz i decyzji strategicznych. Ale żeby nie doszło do zakłócenia działalności peronu obsługującego ruch aglomeracyjny na Dworcu Świe-bodzkim, proponuje się jego budowę na obrzeżu. Mógłby wtedy działać bez względu na to, jakie inwestycje byłyby realizowane na starych peronach.

Wnioski do programu Kolej Plus są teraz analizowane. PKP Polskie Linie Kolejowe mają opracować ostateczną llistę wniosków do realizacji.