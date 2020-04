Wrocław. Na Brochowie, w kościele, działa pierwszy w mieście... ofiaromat. Zobacz!

Wierni należący do kościoła pw. św. Jerzego Męczennika na Brochowie mogą od teraz dawać na tacę bez używania gotówki. U wejścia do świątyni stanął samoobsługowy ofiaromat. Urządzenie zostało zamontowane na prośbę parafian.

Ofiaromat zainstalowany w kościele na Brochowie to pierwsze we Wrocławiu tego typu urządzenie, które znajduje się bezpośrednio przy wejściu do świątyni. Każdy wierny może w dowolnym momencie podejść, wybrać kwotę, jaką chce wesprzeć parafię i zapłacić kartą.

- W ostatnim czasie do parafii przychodzi wiele osób, które pytają, jak mogą pomóc. Proszą o podanie numeru konta. W jednej z podwrocławskich miejscowości zaproponowano, aby przed kościołem wystawić koszyczek, gdzie każdy będzie mógł wrzucać ofiary, na przykład przechodząc obok lub odwiedzając świątynię. Na Brochowie takim koszyczkiem jest ofiaromat. To parafianie zaproponowali, aby umożliwić im wspieranie wspólnoty w tak nowoczesny sposób - mówi ksiądz Rafał Kowalski, rzecznik prasowy Archidiecezji Wrocławskiej.