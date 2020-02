Wrocław. MPK prowadzi #TORYwolucję. Wymieniło zwrotnicę na Sępolnie [ZDJECIA]

Szczepionka na koronawirusa? Chiny już mają jej prototyp. Przeczytaj szczegóły

Wirusy i ich mutacje były zawsze, one są starsze niż człowiek. Chodzi o to, że my przez swoje niefrasobliwe zachowanie ułatwiamy wirusom przenoszenie się na ludzi - mówi dr Paweł Grzesiowski, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakaże...