Udekoruj pierniki, odbierz świąteczny prezent i spotkaj Św. Mikołaja... Przeczytaj szczegóły

- Chcemy umilić, ale też i ułatwić mieszkańcom regionu ten świąteczny czas, dlatego to już kolejny weekend, podczas którego dzieci mogą wziąć udział w warsztatach rzemieślniczych i własnoręcznie udekorować słodycze. Będzie też można zabrać ze sobą do domu świąteczny wieniec, który jest prezentem za zakupy w Magnolia Park – mówi Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park.

Pierniczkowe warsztaty

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Pakowanie prezentów

Wieńce świąteczne

Czym pachną święta? Oczywiście, że piernikiem! Na chwilę przed Bożym Narodzeniem w Magnolia Park ruszają trzydniowe warsztaty piernikowe . Nie zabraknie też spotkania ze Św. Mikołajem, świątecznego pakowania prezentów i podarunków dla klientów.Świąteczna atmosfera powoli sięga zenitu, ale Magnolia Park jeszcze ją podgrzewa i zaprasza na trzy dni słodkich warsztatów. Piernikowe szaleństwo rusza 13 grudnia i zakończy się 15 grudnia. To jednak nie wszystko, bo przez weekend wszyscy klienci będą mieli szansę na wyjątkowe podarunki od największego centrum handlowego na Dolnym Śląsku.Kolejny przed świąteczny weekend w Magnolia Park to przede wszystkim atrakcje dla najmłodszych. Przez trzy dni dzieci wezmą udział w pysznych piernikowych warsztatach, na których nie tylko wysłuchają historii tego wyjątkowego wypieku, ale również same własnoręcznie go udekorują. Po zajęciach najmłodsi będą mogli zabrać pierniczki do domu lub zbudować z nich olbrzymi domek.Warsztaty odbywają się w godzinach 12.00-18.00 przy świątecznym drzewie, na placu przy salonie Empik. W jednym warsztacie może uczestniczyć 15 dzieci.Dodatkową weekendową atrakcją dla klientów będą świąteczne wieńce przygotowane przez wrocławską manufakturę florystyczną. Za każde wydane 250zł w Magnolia Park podczas nadchodzącego weekendu klienci otrzymają świąteczny wieniec. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne - srebrny albo w tradycyjnych złoto-czerwonych barwach. Wieńce można odbierać 14 i 15 grudnia od godziny 10.00 przy wejściu od ulicy Legnickiej w pobliżu salonu Jubitom. Akcja obowiązuje do godziny 20.00 lub do wyczerpania zapasów.Przez cały miesiąc Magnolia Park organizuje również darmowe pakowanie prezentów. Do 23 grudnia włącznie specjaliści od prezentów zapakują nasze upominki w stylu nowoczesnym lub tradycyjnym. Punkt pakowania prezentów znajduje się przy salonie Top Secret na poziomie +1.W tym roku tradycyjnie już w Magnolia Park czeka na dzieci zaczarowany las, gdzie mogą spotkać świąteczny dąb, gadające drzewo oraz postacie z Krainy Słodyczy.Przedświąteczny weekend w Magnolia Park to również spotkanie ze Św. Mikołajem, który przez sześć godzin dziennie (od 13 do 15 grudnia) będzie czekał na najmłodszych przy świątecznym drzewie.13-15 grudniaGodziny: 12.00-18.00Plac przy salonie Empik13-15 grudniaGodziny: 12.00-18.00Plac przy salonie EmpikDo 23 grudniaW godzinach pracy galerii (9.00-21.00). Od 13 do 23 grudnia oraz 27 grudnia od 9.00 do 22.00.Przy salonie Top Secret (+1)14-15 grudniaOd godziny 10.00 do wyczerpania zapasówPlac eventowy od ulicy Legnickiej