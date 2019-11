Odważny mężczyzna, to zdrowy mężczyzna, a zdrowy mężczyzna to taki, który się nie wstydzi badać! - W sobotę nauczymy was jak zadbać o to, co najcenniejsze… czyli o zdrowie. Nie zabraknie też innych atrakcji! - zapewniają organizatorzy.





Magnolia Park dba o zdrowie wrocławskich Panów i uczy ich, jak powinni zadbać o siebie. W najbliższą sobotę, w ramach Finału Konkursu o Złoty Wąs, w największej galerii na Dolnym Śląsku męskich atrakcji nie zabraknie.



Spotkanie rozpocznie się od warsztatów z Mateuszem Kopciuchem, uczestnikiem ostatniej edycji Master Chefa, który pokaże, jak przygotowywać dania podnoszące libido.



Na tym jednak nie koniec, bo następny w kolejce jest Tomasz Mreńca. Ten polski skrzypek zaprezentuje swoją twórczość z pogranicza muzyki ambientowej i eksperymentalnej.



Fani motocyklowej jazdy nie mogą opuścić spotkania z Grzegorzem Korczakiem, organizatorem polskiej edycji Distinguished Gentleman's Ride, a brodacze – ze stylistami z Babett Barber Shop.



Zwieńczeniem sobotniego spotkania dla mężczyzn będzie debata na temat profilaktyki zdrowia, w której udział wezmą dr n.med. Andrzej Przybyła z Centrum Medycznego Magnolia Park oraz dr Paweł Hackemer z Kliniki Urologii i Onkologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.



- Sytuacja w Polsce rzeczywiście jest poważna. Według statystyk ponad 50 tysięcy naszych mężczyzn rocznie umiera z powodu nowotworów. To chyba jest wystarczający powód, dlaczego tak nam zależy na propagowaniu profilaktyki prozdrowotnej, do której mężczyźni nie przywiązują w większości zbyt dużej wagi – mówi Ewa Łempicka z Centrum Medycznego Magnolia Park, które jest jednym z partnerów akcji. - Wierzę, że gdy takie wydarzenia, jak to listopadowe, będą miały charakter cykliczny, a z roku na rok movemberowe akcje docierają do coraz większego grona ludzi, to chociaż my kobiety nie pozostaniemy bierne i będziemy mobilizowały swoich mężczyzn do badań, które przecież ratują im życie – dodaje.



Przez całą sobotę wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać z darmowych porad pracowników Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego dotyczących samobadania jąder. Na zakończenie dnia poświęconego mężczyznom poznamy zwycięzców Konkursu Złoty Wąs.



- W ramach kampanii nawiązującej do światowego ruchu movemberowego, postanowiliśmy rozdysponować 100 darmowych kuponów na badania profilaktyczne dla mężczyzn. W celu promocji akcji utworzyliśmy Konkurs o Złoty Wąs. Jego finał już w najbliższą sobotę w Magnolia Park, gdzie przyznamy statuetkę Złotego Wąsa oraz wiele cennych nagród. Już za rok chcemy podnieść poprzeczkę i podwoić liczbę darmowych badań oraz dotrzeć z naszą akcją do Panów zamieszkujących mniejsze dolnośląskie miejscowości – mówi Sebastian Kwietoń z Fundacji Forum Mężczyzn.



Zdjęcia finalistów konkursu będzie można oglądać w Magnolia Park na specjalnej wystawie.

- Magnolia Park zawsze chętnie bierze udział w akcjach profilaktycznych. Listopad jest tym szczególnym miesiącem, gdy chcemy przypomnieć wszystkim Panom, jak ważne jest zdrowie i profilaktyczne badania. Zachęcamy wszystkich mężczyzn, ale też i wszystkie Panie, by wzięli udział w sobotnim wydarzeniu – mówi Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park.



Sobotnie wydarzenie organizuje Fundacja Forum Mężczyzn, odpowiedzialna za akcję Złoty Wąs 2019, której celem jest propagowanie profilaktycznych badań wśród mężczyzn. Początek wydarzenia o godzinie 12.00.



Finał Konkursu Złoty Wąs

23 listopada (sobota)

Godziny 12.00-15.00

Magnolia Park, plac eventowy od strony ul. Legnickiej

Wystaw zdjęć konkursowych – Plac Niebiański

Wrocław - ul. Legnicka 58 Zdrowi i świadomi – tacy są mężczyźni w listopadzie.Spotkanie rozpocznie się od warsztatów z Mateuszem Kopciuchem, uczestnikiem ostatniej edycji Master Chefa, który pokaże, jak przygotowywać dania podnoszące libido.Na tym jednak nie koniec, bo następny w kolejce jest Tomasz Mreńca. Ten polski skrzypek zaprezentuje swoją twórczość z pogranicza muzyki ambientowej i eksperymentalnej.Zwieńczeniem sobotniego spotkania dla mężczyzn będzie debata na temat profilaktyki zdrowia, w której udział wezmą dr n.med. Andrzej Przybyła z Centrum Medycznego Magnolia Park oraz dr Paweł Hackemer z Kliniki Urologii i Onkologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Przez całą sobotę wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać z darmowych porad pracowników Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego dotyczących samobadania jąder. Na zakończenie dnia poświęconego mężczyznom poznamy zwycięzców Konkursu Złoty Wąs.Zdjęcia finalistów konkursu będzie można oglądać w Magnolia Park na specjalnej wystawie.- Magnolia Park zawsze chętnie bierze udział w akcjach profilaktycznych. Listopad jest tym szczególnym miesiącem, gdy chcemy przypomnieć wszystkim Panom, jak ważne jest zdrowie i profilaktyczne badania. Zachęcamy wszystkich mężczyzn, ale też i wszystkie Panie, by wzięli udział w sobotnim wydarzeniu – mówi Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park.Sobotnie wydarzenie organizuje Fundacja Forum Mężczyzn, odpowiedzialna za akcję Złoty Wąs 2019, której celem jest propagowanie profilaktycznych badań wśród mężczyzn. Początek wydarzenia o godzinie 12.00.23 listopada (sobota)Godziny 12.00-15.00Magnolia Park, plac eventowy od strony ul. LegnickiejWystaw zdjęć konkursowych – Plac NiebiańskiWrocław - ul. Legnicka 58

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.