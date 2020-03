Wrocław. Młoda kobieta chciała skoczyć z wiaduktu na AOW

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Młoda, około dwudziestokilkuletnia kobieta, weszła na barierę wiaduktu na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i szykowała się do skoku. Na szczęście w tym momencie przejeżdżał tamtędy nasz patrol - usłyszeliśmy od wrocławskich policjantów

.

Do zdarzenia doszło w czwartek (26 marca) około godz. 13.30 przy jednym ze zjazdów na AOW w kierunku lotniska. Patrolujący trasę funkcjonariusze podjechali do kobiety i zaczęli z nią rozmawiać. Przyznała, że wspięła się na barierę i zamierzała z niej skoczyć. Po kilkunastu minutach udało im się nakłonić ją do zejścia na jezdnię. Kobietę odwieziono do jednego z komisariatów, gdzie zapewniono jej opieką psychologa.