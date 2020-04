Wrocław. Mieszkanie Plus na Zakrzowie. Został rozstrzygnięty konkurs na projekt osiedla mieszkaniowego (ZOBACZ)

Krakowska pracownia BE DDJM Architekci to laureat pierwszej nagrody w konkursie architektoniczno- urbanistycznym na koncepcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu. - Jestem przekonany, że konkurs, który rozstrzygnęliśmy przejdzie do historii polskich konkursów i polskiej urbanistyki. Nie tylko z powodu warunków, w których go rozstrzygaliśmy – podkreślił architekt Zbigniew Maćków.

Konkurs organizowany przez PFR Nieruchomości S.A. i Polski Holding Nieruchomości S.A. ruszył w październiku 2019 roku. Jego celem było wyłonienie najlepszej projektu osiedla mieszkaniowego, które powstanie na terenie położonym pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską w północno-wschodniej części Wrocławia. Do udziału w konkursie zgłosiły się 73 pracownie architektoniczne. Do drugiego etapu wybrano sześć, które przygotowały konkursowe koncepcje. Projekty oceniał Sąd Konkursowy, na którego czele stał Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Bolesław Stelmach. Złożone prace oceniali także przedstawiciele Urzędu Miasta we Wrocławiu, członkowie wrocławskiego oddziału SARP, eksperci Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. i spółki PFR Nieruchomości. Za najlepszą koncepcję uznano projekt BE DDJM Architekci, drugą nagrodę przyznano pracowni Kuryłowicz&Associates, trzecie miejsce zajęli 22ARCHITEKCI. Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu wyróżnienia honorowego, które trafiło do biura projektowego B2 Studio.

- To konkurs zdecydowanie trudniejszy niż poprzednie - trwa pandemia, pracowaliśmy zdalnie i tym większe brawa dla laureatów. Pierwsza nagroda przypadła pracowni BE DDJM, między innymi za świetną urbanistykę, ciekawy pomysł jednostek sąsiedzkich, za dużą dbałość o walory społeczne, bo to dla nas bardzo ważny element. Druga nagroda dla Kuryłowicz&Associates za piękną architekturę i równoczesne wykorzystanie standaryzacji i powtarzalności w celu obniżenia kosztów, co wcale nie jest łatwe do połączenia. Trzecia nagroda dla 22ARCHITEKCI, którzy zaproponowali bardzo wysoką jakość powierzchni wspólnych i ciekawe ich rozplanowanie. Wyróżnienie honorowe, które przypadło B2 Studio za niezwykle interesującą analizę historyczną dla tego obszaru, uchwycenie i pozostawienie tożsamości historycznej tej koncepcji. Wielkie brawa dla wszystkich laureatów i uczestników konkursu – podkreślał Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości S.A. - Chciałbym serdecznie pogratulować zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu. Autorom zwycięskiego projektu udało się w wyjątkowy harmonijny sposób połączyć funkcje mieszkalne i publiczne, stwarzając mieszkańcom przyszłego osiedla świetne warunki do życia i odpoczynku. Jest to przykład nowoczesnej myśli architektonicznej, dzięki której powstają nowe, przyjazne dla mieszkańców miejsca, tworzone w zgodzie z przyrodą i zapewniające komfort życia. Cieszymy, że dzięki takim projektom możemy wspólnie przekształcać polskie miasta, a w samym Wrocławiu stworzyć nową przestrzeń miejską, gdzie chce się żyć i mieszkać. Mamy nadzieję, że takie projekty będą także inspiracją dla innych przedsięwzięć urbanistycznych, planowanych i realizowanych w niedalekiej przyszłości, otwierających miasta na zmieniające się potrzeby ich mieszkańców – powiedział Tomasz Górnicki, wiceprezes zarządu ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

- Koncentracja zabudowy w mocno zintegrowanych jednostkach sąsiedzkich z jednoczesnym rozprężeniem w kierunku przestrzeni publicznych wydaje się wręcz uniwersalną zasadą. Wątpliwości i emocje jakie towarzyszyły naszym dyskusjom również świadczą o innowacyjności rozwiązań . I właśnie ten potencjał , unikalna możliwość sprawdzenia tego projektu , wymagającego jak każdy inny modyfikacji w realnej rzeczywistości powoduj, że już nie mogę się doczekać jego realizacji – stwierdza Piotr Fokczyński, Architekt Miasta Wrocławia - Jestem przekonany, że konkurs, który rozstrzygnęliśmy przejdzie do historii polskich konkursów i polskiej urbanistyki. Nie tylko z powodu z powodu warunków, w których go rozstrzygaliśmy, nie tylko z powodu tych wielu dni, które spędziliśmy daleko od siebie, a jakże blisko w gorącej dyskusji, ale głównie z powodu tych sześciu prac, które zaprezentowały absolutnie najwyższy światowy poziom. Praca, która zwyciężyła antycypuje świat, który właśnie nam się wydarza. Buduje fragment miasta dla ludzi, który pozwala im na wysoką jakość w tym niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Co bardzo ważne jest to projekt otwarty na zmiany, podatny na ewolucję i podatny na reagowanie na te zmieniające się warunki – zaznacza Zbigniew Maćków, architekt, sędzia OW SARP

Pula nagród w konkursie wyniosła 245 tys. złotych, ponadto laureat głównej nagrody otrzyma zaproszenie do negocjacji dotyczących wykonania dokumentacji projektowej wrocławskiego osiedla.

Biorący udział w konkursie architekci opracowywali koncepcję zabudowy dla około 25 hektarowego obszaru. 12hekatorowa jego cześć należy do spółki PFR Nieruchomości, pozostały teren stanowi własność Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Na działce PFRN powstanie osiedle, które pomieści około 1200 mieszkań w ramach rządowego programu mieszkaniowego. Osiedle przy ul. Zatorskiej to nie jedyna inwestycja realizowana przez spółkę PFR Nieruchomości we Wrocławiu. W trakcie projektowania jest także osiedle przy ul. Kolejowej. Odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji krakowska pracownia B2 Studio planuje złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę już w 3 kwartale tego roku.

Inwestycje PFR Nieruchomości na Dolnym Śląsku to osiedla mieszkaniowe zarówno w dużych miastach takich jak Wrocław, poprzez miasta średniej wielkości jak Wałbrzych, a także mniejsze gminy jak Oława czy Zgorzelec.

Spółka PFR Nieruchomości, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt. Jest to propozycja zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, młodych rodzin, a także Polaków, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub po prostu nie są zainteresowani kupnem mieszkania.

Spółka PFR Nieruchomości współpracuje z samorządami, spółkami Skarbu Państwa i podmiotami prywatnymi.

