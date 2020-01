Rzadko która miejska inwestycja tak jednoczy mieszkańców, jak zabudowanie drewnianymi platformami skrzyżowania ulic Daszyńskiego i Żeromskiego. Trudno znaleźć kogoś, komu pomysł się podoba. Miasto realizowało tam w ramach przystosowania do zmian klimatycznych „zieloną ulicę”.

Na łukach skrzyżowania stanęły skrzynie z płyt OSB oraz podesty. W skrzyniach posadzono krzewy, trawy i drzewa. W konstrukcje wbudowane są ławeczki. Wzdłuż ul. Daszyńskiego posadzono w trójkątnych obramowaniach ze stali drzewa oraz postawiono jeszcze kilka platform. Urząd miasta zapłacił za to wszystko 1,8 mln zł.- Nie podoba mi się to i to nie jest moja opinia, tylko 99,99 procent mieszkańców. Spotykamy się tu i każdy, jak to widzi, wzrusza ramionami, puka się w głowę i niestety ma rację – mówi Lech Rybicki, mieszkający od 70 lat przy ul. Daszyńskiego.O tym, że może mieć rację, przekonał się reporter portalu GazetaWroclawska.pl, kiedy przez godzinę bezskutecznie szukał wśród przechodzących osoby, która chwaliłaby pomysł. Za to wielu okolicznych mieszkańców ocenia pomysł zrealizowany na Daszyńskiego i Żeromskiego bardzo źle.- Jestem jak najbardziej proekologiczna, a ta zabudowa jest totalną bzdurą – wyrzuca z siebie jednym tchem Grażyna Zapolska, wrocławianka od urodzenia, jak podkreśla. Zapolska zwraca uwagę, że drewniane platformy zwężające skrzyżowanie nie są najważniejszą potrzebą mieszkańców: - Proszę wejść na podwórka między blokami. Trzeba je zagospodarować, zrobić ławeczki, place zabaw dla dzieci. Natomiast tutaj zabrano miejsca parkingowe, może będzie pięknie tylko, że niewygodnie – mówi wrocławianka.Kobieta przypomina, że w tej rzeczywistości, w jakiej żyją zwykli ludzie, korzysta się z samochodów: - Promujemy komunikację zbiorową? Ja kulawa, która chodzę o kulach, mam bardzo często problemy z wejściem do tramwaju czy autobusu. Jeżeli ta komunikacja ma być dla wszystkich, to również dla seniorów powinna być dostępna.Jedyny plus, jaki w tej miejskiej inwestycji widzi Lech Rybicki, to elementy zwężające chodnik:- Jestem zwolennikiem zieleni od zawsze. To, co jest na chodnikach, jest bardzo fajne, natomiast za całość dałbym temu, kto to wymyślił nie Nobla, a Jobla! – mężczyzna punktuje słabe punkty konstrukcji: - I tak jest wąska ulica, to wpierdzielili się jeszcze w jedną trzecią szerokości na nią.Rybicki wskazuje ławkę umieszczoną przy samej jezdni: - A to ma być ławeczka, tak? Zapraszam pana prezydenta Sutryka i jego świtę, niech tu usiądą, niech wypoczywają i niech wąchają te spaliny z rur wydechowych. Poroniony pomysł. Proszę spojrzeć na te elewacje. To kosztowało 1,8 mln zł? Ile elewacji można by za tą kwotę zrobić. Dla kogo to zrobiono? Na pseudoławeczki masę pieniędzy się wydaje. To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto – denerwuje się Rybicki.Suchej nitki na pomyśle nie zostawiają wrocławscy radni PiS: - Angażowanie relatywnie dużych środków w instalacje, które ze względu na zastosowane materiały są tymczasowe, nie wydaje się gospodarne. Drzewa, o ile nie uschną, trzeba będzie prędzej czy późnej przesadzić do gruntu. Funkcja rekreacyjna jest również bardzo wątpliwa – relaks wśród spalin samochodowych, smogu oraz kamienic, z których na głowę może spaść tynk, wydaje się dość absurdalny – przedstawia stanowisko klubu radny Michał Kurczewski.Zastrzeżenia mieszkańców budzi również bezpieczeństwo wprowadzonych zmian. Przejście dla pieszych zablokowała jedna ze skrzyń, ławeczki są przy samej jezdni tuż obok przejeżdżających aut, na drodze są zwężenia, a osłony, gdzie posadzono drzewa mają spiczaste krawędzie, które mogą być niebezpieczne, jeśli ktoś się potknie.Projekt był konsultowany z wydziałem inżynierii miejskiej, a wcześniej urzędnicy spotkali się z przedstawicielami rady osiedla Ołbin i mieszkańcami, którzy jednak chyba nie takiego efektu się spodziewali.