Wrocław. Mieszkańcy skarżą się na bezdomnego, który mieszka pod ich schodami

Pod schodami prowadzącymi do wejścia do bloku przy ul. Piwnej 23 zamieszkał bezdomny. Nasz reporter zastał go śpiącego na rozłożonej na betonie wykładzinie, całego schowanego pod brudną kołdrą. Kontakt z tym młodym mężczyzną jest bardzo utrudniony. Możemy dowiedzieć się jedynie, że chwali sobie to lokum i nie chce korzystać z żadnej oferowanej mu pomocy.

W zajętej przez niego jamie pod schodami, oprócz posłania na kracie wiszą dwie pary skarpetek, są dwie pary spodni i torbę z rzeczami osobistymi. Na kilku zajętych przez niego metrach kwadratowych jest zarówno sypialnia, jak i jadalnia i toaleta. W koczowisku panuje potworny smród, który czuć także przed drzwiami wejściowymi do klatki schodowej. Bezdomny korzysta z tego miejsca od około dwóch miesięcy. Do niedawna schody, pod którymi znalazł schronienie, nie były zabudowane po bokach. Ostatnio po jednej stronie spółdzielnia wymurowała ściankę i w ten sposób powstało pomieszczenie, które teraz zajął kloszard.