Wrocław. Matka zostawiła pięciolatkę w domu. Ta wyszła z domu i chodziła samotnie wzdłuż ulicy

Do przerażających chwil doszło we Wrocławiu. Mundurowi z komisariatu na Psim Polu otrzymali zgłoszenie od jednego z kierowców, który zauważył przy jednej z ulic chodzącą samotnie małą dziewczynkę. Interweniujący mundurowi zaopiekowali się 5-latką. Jak się okazuje dziewczynka była ubrana adekwatnie do warunków atmosferycznych i bez trudu wskazała policjantom gdzie mieszka. W domu znajdowała się jej starsza siostra, która miała zaopiekować się nią do momentu powrotu mamy. 30-latka potrzebowała pilnie załatwić bardzo ważne sprawy w jednym z urzędów, dlatego zostawiła dziewczynki same w domu. Ta historia na szczęście zakończyła się szczęśliwie i 5-latce nic się nie stało. Mundurowi apelują jednak by nigdy nie doprowadzać do pozostawienia dziecka bez opieki, co spowodowałoby dla niego zagrożenie bezpieczeństwa.