W niedzielę, 2 lutego odbędzie się kolejna edycja imprezy PupiLove Targi, podczas której będzie można zobaczyć oraz kupić najróżniejsze akcesoria i produkty dla czworonogów.

Wydarzenie odbędzie się w gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

we Wrocławiu ul. ks. Piotra Skargi 31 - okolice Galerii Dominikańskiej

( !!! parking oraz wejście od ul. Nowej !!! )



PupiLove Targi – co to takiego?

PupiLove Targi to lokalne wydarzenie skierowane do wszystkich właścicieli oraz miłośników psów i kotów. Będziecie mogli odwiedzić stoiska wielu małych firm i manufaktur, które z pasją tworzą m. in.: przepiękne smycze, szelki i obroże, maty samochodowe, posłania, ubranka i kocyki, bandanki i zabawki, smakołyki, kosmetyki oraz inne akcesoria dla psów, kotów i ich właścicieli. Wszystko w jednym miejscu, a co najważniejsze można je obejrzeć, dotknąć, przymierzyć i kupić.



Konkurs z nagrodami

Wśród odwiedzających PupiLove Targi we Wrocławiu zostanie przeprowadzony konkurs, którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez wystawców.



Pomagamy

Podczas wydarzenia PupiLove Targi będziemy wspierać zwierzęta potrzebujące pomocy. To doskonała okazja by poprawić los zwierzaków, którym nie dane było żyć w domach kochających właścicieli.



Sesja fotograficzna

Podczas wydarzenia zorganizowana będzie również mini-sesja fotograficzna dla przyprowadzonych czworonogów, aby ich właściciele otrzymali gratis na pamiątkę profesjonalne portretowe zdjęcie swojego pupila.



Gdzie i kiedy?

PupiLove Targi odbędą się w niedzielę 2 lutego w gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu ul. ks. Piotra Skargi 31 - okolice Galerii Dominikańskiej (UWAGA !!! parking oraz wejście od ul. Nowej !!!).

Imprezę możecie odwiedzić od godziny 11:00 do 17:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a przyprowadzone czworonogi będą mile widziane.



