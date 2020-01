Wrocław. Masz konto w tym banku? Uważaj, są problemy z przelewami...

- Blik, logowanie, potwierdzenie przelewu, wylogowywanie, aplikacja, nic nie działa - alarmują nas klienci trzech banków – ING, mBanku i Santandera. Od rana są problemy z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej. Jest też wiele sygnałów, że nie działają ich aplikacje mobilne.

Najprawdopodobniej padł system informatyczny banków. Klienci nie kryją złości. „To jest paranoja, kolejna awaria w ciągu liku dni, opłaty za konta pobierajcie to zacznijcie płacić odszkodowanie. Przetrzymujecie czyjeś pieniądze Którymi obracanie i dobrze tym zarabiacie” – napisała jedna z klientek.

Jak na razie banki nie informują, co dokładnie się stało, ale jak nas zapewniono w Santanderze, trwają pracuje nad przywróceniem normalnego funkcjonowania serwisów i aplikacji. Z kolei mBank apeluje do swoich klientów na stronie internetowej: W tej chwili możecie mieć problem z zalogowaniem się do aplikacji. Nie skorzystacie też z BLIK-a, dlatego korzystajcie z kart. Pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej rozwiązać problem. Będziemy was informować na bieżąco.