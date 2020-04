Wrocław. Maskotki Hydropolis z wizytą w "Przylądku Nadziei". Co tam robiły? (ZOBACZ ZDJĘCIA)

– To piękny gest ze strony pracowników Hydropolis i grupy artystycznej Bagienne Świetliki. W pokonaniu ciężkiej choroby równie ważne jak medycyna i opieka lekarska, są pozytywne nastawienie i dobra kondycja psychiczna. Dzięki Rekinowi, Ośmiornicy oraz szczudlarzom nasi mali podopieczni mogli na chwilę oderwać się od codziennych trosk. Maskotki wywołały szeroki uśmiech na ich twarzach! Bardzo im za to dziękujemy – mówi prof. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.