Wrocław. Machalica, Krafftówna, Kożuchowska i Gonera na jednej scenie (NA WEEKEND)

Zapraszamy na galę zakończenia Festiwalu Aktorstwa Filmowego.

Barbara Krafftówna, bohaterka niedzielnej gali, pojawi się na scenie Teatru Polskiego nie tylko by odebrać Platynowego Szczeniaka FAF, ale także medal prezydenta Wrocławia „Merito de Wratislavia - Zasłużony dla Wrocławia”. Z miastem aktorka była związana przez wiele lat. Kilka spędziła na deskach tutejszego Teatru Dramatycznego (obecnie Teatr Polski we Wrocławiu) oraz we Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych (CeTA), która zrealizowała z udziałem aktorki takie dzieła jak: „ Popiół i Diament” Andrzeja Wajdy, „Nikt nie woła” Kazimierza Kutza, „Złoto”, „Rękopis znaleziony w Saragossie” i „Jak być kochaną” Wojciecha Jerzego Hasa.

Rolę w tym ostatnim filmie krytycy uznają za najwybitniejszą kreację Krafftówny, a zarazem jedną z najdoskonalszych kreacji kobiecych w polskim kinie. U boku Zbigniewa Cybulskiego Krafftówna zgrała kobietę, która poświęca wszystko dla miłości. Za tę kreację została nagrodzona na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Francisco. W sumie aktorka zagrała w blisko 30 filmach fabularnych. Dużą popularność przyniosły jej także role serialowe: Honoraty - żywiołowej dziewczyny z Koniakowa, którą zagrała w serialu „Czterej pancerni i pies" czy siostry Wołodyjowskiego w „Przygodach pana Michała". Z powodzeniem występowała także w kabarecie „Pod Egidą" oraz „Kabarecie Starszych Panów".