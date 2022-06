Wrocław ma nowego krasnala. To ona, Mała Lady Pank! [ZDJĘCIA]

Mała Lady Pank, bo tak nazywa się nowy krasnal, stanęła tuż obok kultowego Jazz Klubu Rura. Dla liderów zespołu: Jana Borysewicza i Jan Panasewicza to była wzruszająca chwila.

"Najbardziej mnie cieszy, że zespół istnieje i gra nam się świetnie. A to miejsce jest dla mnie wyjątkowe. Doskonale pamiętam klub Rura, poznałem tutaj znakomitych muzyków. A Wrocław z tamtych czasów to słynny Pałacyk, Rura i inne klubu muzyczne. Wszystko razem było tak twórcze, że nie wyobrażałem sobie, by nie założyć zespołu" – wspominał Jan Borysewicz.