Wrocław. List od dziadka do wnuczki przeleżał 23 lata w książce „Podstawy embriologii zwierząt”. Adrestaka odnalazła się

Uniwesytet Wrocławski umieścił taki post na swoim FB pod zdjęciem listu:

"Był 17 marca 1997 roku, kiedy to dziadek napisał piękny list do wnuczki, prawdopodobnie studentki biologii na #uniwroc. 23 lata później inna studentka biologii na UWr odnalazła ten list w książce „Podstawy embriologii zwierząt”, przygotowując się do egzaminu. Szukamy adresatki listu. To z pewnością piękna pamiątka.... Może z Waszą pomocą się to uda?"

Po kilku godzinach adresatka listu odnalazła się:

"To list mojego dziadka, nieżyjącego już Zdzisława Nowosielskiego z Elbląga, do mnie. W 97 r byłam studentką II roku weterynarii na AR i widać, przygotowywałam się z embriologii Niesamowita niespodzianka, wzruszająca Pozdrawiam uczelnię. ps. Czy list mogę odzyskać?" - napisała Magdalena Nowosielska

Pani Magda tak na swoim FB opisała całą sprawę:

"Ale niespodzianka. Ktoś po 23 latach, w uczelnianej książce do embriologii, znalazł list do mnie od mojego nieżyjącego już dziś dziadka, Zdzisława Nowosielskiego z Elbląga.

W 97 roku byłam studentką II roku wydziału weterynaryjnego na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, dziś jest to Uniwersytet Wrocławski.

Widać, musiałam przykładać się do embriologii bardziej, niż młodsze pokolenia przez kolejne lata skoro list odnaleziono dopiero po 23 latach.

Egzamin z histologii i embriologii zdawałam u prof. Kuryszki na początku września pamiętnego roku, kiedy to Wrocław w lipcu nawiedziła WIELKA POWÓDŹ. Większość miasta znalazła się wtedy pod wodą. Woda sięgała 2 i 3 piętra nawet.

Dzięki opublikowaniu informacji na funpage Uniwersytetu Wrocławskiego i czujności mojej cioci z Głuszyny Aneta Błaszczyk dotarło to do mnie. Pozdrawiam Uczelnię i młodszą koleżankę zgłębiającą tajniki wiedzy o zarodkach. Adresatka listu sprzed 23 lat. Magda Nowosielska".

List wkrótce trafi do adresatki...