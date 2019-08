Wrocław. LIDL przy ul. Grabiszyńskiej zostanie otwarty po modernizacji. Kiedy? Jakie będą atrakcje i promocje w dniu otwarcia? Przeczytaj!

Sklep sieci Lidl we Wrocławiu ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 1200 m2. W obiekcie zostało zatrudnionych 30 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 21:00, w piątki i soboty od 7:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 09:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z około 119 miejsc parkingowych.