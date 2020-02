Wrocław. Lekarze walczą o życie 12-latki. Topiła się w hotelowym basenie w Łomnicy

Dziewczynka z mamą przyjechała do Łomnicy z Otwocka. Pod Jelenią Górą spędzała ferie.

Do wypadku doszło w środę (12 lutego). Podczas zabawy w basenie dziewczynka straciła przytomność i zaczęła się topić. Wyciągnął ją z wody hotelowy ratownik. Nieprzytomna została przewieziona do szpitala we Wrocławiu, gdzie lekarze wciąż walczą o jej życie.

Policja i prokuratura wyjaśniają przebieg wypadku.

Więcej przeczytacie na: gazetawroclawska.pl