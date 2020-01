Wrocław. Książka Tokarczuk, piłka Lewego i linoryt Picassa idą pod młotek. Będzie wielki bal charytatywny

Na aukcji, która odbędzie się w trakcie Wrocławskiego Balu Nadziei – wielkiej charytatywnej imprezy, będzie można wylicytować piłkę z podpisem Roberta Lewandowskiego fot. Łukasz Solski

Trwają przygotowania do Wrocławskiego Balu Nadziei – wielkiej charytatywnej imprezy, która odbędzie się już 25 stycznia w Sali Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Zebrane pieniądze trafią do Centrum Chorób Piersi – Breast Unit, działającego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.