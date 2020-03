Wrocław. Kradli drogie perfumy, wpadli na Grabiszynku

28-latek oraz 37-latek, obaj byli wielokrotnie notowani. W ich mieszkaniach policjanci znaleźli kilka opakowań z markowymi perfumami i rower o wartości 6 tys. zł, który – jak się okazało – był skradziony.

Mężczyźni przyznali się do kradzieży perfum. Podczas czynności okazało się, że jeden z zatrzymanych ma sporego pecha.

Wyszło na jaw, że dokonał kradzieży w ostatnim dniu, w którym ten czyn uznaje się za popełniony w ramach powrotu do przestępstwa, czyli "recydywy". Sąd może wydłużyć jego karę, aż o połowę przewidzianego przez prawo wymiaru, czyli do 7.5 roku pozbawienia wolności - wyjaśnia aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.