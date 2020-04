Wrocław. Koncerty 3-majówki przeniesione na jesień [PROGRAM]

Fińska folkmetalowa formacja Korpiklaani oraz rządząca na scenie symfonicznego i gotyckiego metalu Epica wystąpią we Wrocławiu 30 sierpnia 2020 r.

The Sisters of Mercy oraz basista Joy Division i New Order Peter Hook z zespołem Peter Hook & The Light zagrają w naszym mieście 24 października 2020 r.

Koncert legendarnej fińskiej formacji Apocalyptica został przesunięty na 5 listopada 2020 r.

Wszystkie koncerty odbędą się we wrocławskiej Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1.

Gitarowy Rekord Guinnessa, będący częścią festiwalu 3-Majówka, został przeniesiony do internetu i po raz pierwszy odbędzie się w całości w wersji online. O tym, jak dołączyć i gdzie oglądać, przeczytacie tutaj: