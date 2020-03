Wrocław. Kolejne utrudnienia w okolicach ul. Długiej [ZDJĘCIA]

Od poniedziałku 23 marca zostają wprowadzone kolejne zmiany dla kierowców. Tym razem dla zmotoryzowanych interesantów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Nieczynny będzie parking przy budynku C. Do czasu zakończenia prac przy wjeździe na parking ZDiUM (lipiec 2020), urzędnicy zachęcają interesantów do zaparkowania swoich samochodów na pobliskim parkingu Tesco.

Na budowie linii tramwajowej na Popowice przy wiadukcie kolejowym przy skrzyżowaniu ulicy Długiej i Poznańskiej wiele prac wykonywanych jest jeszcze pod ziemią. Na pojedynczych odcinkach widać już jednak fragmenty nowej drogi i chodników.

Na terenie budowy trwa min.wymiana instalacji ciepłowniczej. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż ze starego rurociągu pochodzącego z lat 70 trzeba usunąć najpierw szkodliwy dla zdrowia azbest, który kiedyś był stosowany do izolacji termicznej. Zajmuje się tym specjalistyczna firma. Sporo pracy jest też przy wymianie przewodów energetycznych, których w tym miejscu, ze względu na sąsiedztwo głównej, naziemnej rozdzielni elektroenergetycznej nie brakuje. Długość przewodów wynosi w sumie około 70km. Większość z nich będzie po remoncie poprowadzona w instalacjach podziemnych.