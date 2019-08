Wrocław. Kolejne prace na estakadzie na pl. Społecznym (ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ)

Na czas trwania tego etapu rozbiórki przyjęto zastępczą organizację ruchu. Dla relacji most Grunwaldzki - centrum objazd zostanie poprowadzony przez parking przy Urzędzie Wojewódzkim oraz skrzyżowanie ulicy Wyszyńskiego z ul. Purkyniego i dalej na pl. Społeczny. Dla relacji z mostu Pokoju w kierunku placu Wróblewskiego objazd poprowadzony będzie przez aleję Słowackiego i Podwale do skrzyżowania Krasińskiego, Oławska, Podwale, Traugutta, a następnie w lewo w kierunku pl. Wróblewskiego.

- W sumie z placu Społecznego wywieziemy około 9500 ton gruzu żelbetowego i 25 złomu stalowego. Nasze samochody samoładowawcze będą musiały wykonać około 475 kursów. Do rozbiórki wykorzystane zostaną cztery koparki wyburzeniowe wyposażone w nożyce kruszące, nożyce do metali. Użyjemy też m.in. młotów pneumatycznych i hydraulicznych. Wykonawca ma zamiar pracować zarówno w ciągu dnia, jak i nocy – mówi Rafał Gajowiak, koordynator robót z firmy ROTOMAT.

Zaplanowano także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z wyburzaniem estakady na pl. Społecznym, od 14/15 sierpnia 2019 roku (środa/czwartek) godzina 0:00 planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii tramwajowych 4 i 33 oraz linii autobusowych D, 145, 146, 149, 240 i 241. Tramwaje linii 4 i 33 będą kursowały objazdem w obu kierunkach od pl. Dominikańskiego przez most Pokoju i ulicę Szczytnicką do Ronda Reagana. Autobusy linii D, 145, 146, 149 i kursy nocne linii 241 jadące z pl. Grunwaldzkiego do centrum miasta zostaną skierowane objazdem od mostu Grunwaldzkiego przez pl. Powstańców Warszawy (parking pod budynkiem Urzędu Wojewódzkiego) do przystanku „Poczta Główna”.

W kierunku przeciwnym trasa pozostanie bez zmian. Natomiast kursy nocne linii 240 jadące z placu Grunwaldzkiego do Dworca Głównego zostaną skierowane objazdem od mostu Grunwaldzkiego przez plac Powstańców Warszawy (parking pod budynkiem Urzędu Wojewódzkiego), ulicę Słowackiego, Podwale i Traugutta do placu Wróblewskiego. Tramwaje linii 4, 33 oraz autobusy linii D, 145, 146, 149, 240 i 241 powrócą na swoje stałe trasy przejazdu w obrębie placu Społecznego w nocy 18/19 sierpnia 2019 roku (niedziela/poniedziałek) godzina 4:00.

źródło: Wrocławskie Inwestycje