Wrocław. Kilkanaście ulic będzie dzisiaj bez prądu. Zobacz

Prądu nie będzie godzinach od 7 do 16 w w następujących lokalizacjach:

Krzyki: Czekoladowa od 58 do 62 parzyste, Jarzynowa.

Psie Pole: Krzywoustego od 271 do 295 i od 276 do 298, Zielna od 13 do 15, od 20 do 24 i od 28 do 36, Gorlicka od 1 do 3 nieparzyste, Farna, Tylna.

Fabryczna: Zarembowicza od 11 do 29 i od 12 do 36, Rdestowa od 1 do 7 i od 2 do 18, Graniczna od 161 do 163 nieparzyste, Wardzyńskich, Kokosowa, Arbuzowa, Arachidowa, Będkowska, Sulistrowska, Olbrachtowska, Strzeblowska.