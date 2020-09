Wrocław. Kilka radiowozów poszukiwało zaginionej 12-latki. A ona była... u koleżanki

Kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu!

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śm...