Wrocław. Kierowcy, uważajcie w długi weekend na drogach. Ruszają remonty i przebudowy!

W długi sierpniowy weekend kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość i na pewno nie jeździć na pamięć.

Na ul. Drobnera od 15 do 18 sierpnia Zarząd Zasobu Komunalnego będzie budował przyłącze kanalizacji deszczowej. Z powodu tych prac na wysokości ul. Łokietka z ruchu będzie wyłączony lewy pas ruchu.

Jezdnia ul. Grunwaldzkiej, przy wyjeździe z parkingu Pasażu Grunwaldzkiego, od godz. 21 w sobotę 17 sierpnia do godz. 22 w niedzielę 18 sierpnia będzie w całości zamknięta. Na jezdni będzie pracował dźwig montujący urządzenia chłodnicze na dachu galerii handlowej.

Na Krasińskiego przed wylotem ul. Traugutta od godz. 20 w piątek, 16 sierpnia, do godz. 5 rano w poniedziałek, 19 sierpnia, ruch będzie odbywał się tylko jednym z trzech pasów jezdni. Tutaj przyczyną utrudnień będzie przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych od budynku.

W całym tym rejonie ruch samochodów osobowych i komunikacji zbiorowej będzie odbywał się objazdami. Od rana 15 sierpnia rozpocznie się wyburzanie estakady nad nowym lewoskrętem. W związku z tymi pracami do godz. 4 rano 19 sierpnia zmienionymi trasami będą jeździć tramwaje linii 4 i 33 oraz autobusy linii D, 145, 146, 149, 240 i 241.

Dla tramwajów przewidziano objazd w obu kierunkach od pl. Dominikańskiego przez most Pokoju, ul. Szczytnicką do ronda Reagana.