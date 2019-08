Wrocław. Kiedy powstanie przystanek wiedeński na ul. Traugutta? (ZDJĘCIA)

Zapiął 22-latkowi łańcuch na szyję i prowadził go przez miasto, bo ten go oszukał

Podczas nocnego patrolu głogowskiej policji doszło do zatrzymania mężczyzny, który prowadził 22-latka przywiązanego do łańcucha. Według tłumaczeń mężczyzny, tamten oszukał go, więc postanowił utrudnić mu ucieczkę. Znaleziono przy nich narkotyki.