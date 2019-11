Wrocław. Kiedy powstanie Aleja Wielkiej Wyspy? Przeczytaj!

Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji przekonuje, że termin zakończenia inwestycji nie zmieni się. - Projekt Alei Wielkiej Wyspy jest opracowany. Są zaprojektowane drogi, mosty, ścieżki rowerowe, chodniki, sieci gazowe, wodne i kanalizacyjne, sieć energetyczna, deszczowa, teleinformacyjna itd. Po opracowaniu projektu wykonawca wysyła go do uzgodnień np. do gestorów sieci, jednostek, instytucji zarządzającymi gruntami, przez które prowadzona jest droga itp. To trwa. Strony wnoszą uwagi. Projekt jest korygowany i ponownie przedkładany do opinii. To wymaga czasu – mówi Świercz.

Dopiero po tych uzgodnieniach Wrocławskie Inwestycje będą mogły wystąpić o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Umowa z wykonawcą, firmą Banimex z Będzina, była podpisana pod koniec września 2018 roku. Termin zakończenia inwestycji to koniec 2022 r.

Aleja Wielkiej Wyspy to trasa, która ma połączyć Biskupin i Sępolno z al. Armii Krajowej. Prawie 4 kilometrowa droga będzie biegła od ul. Olszewskiego, przez Dembowskiego i Mickiewicza na południe miasta. Na jej przeważającej części będzie po jednym pasie ruchu w każdą stronę. W okolicach skrzyżowań będą dodatkowe pasy do skręcania. Wykonawca będzie musiał rozbudować wiadukt nad ul. Krakowską i zbudować nowe nad ulicami Wilczą, Międzyrzecką, Wittiga. W ramach Alei powstaną dwa mosty – nad rzeką Oława i nad Odrą (Most Wschodni). Budowa ma kosztować prawie 240 mln zł.