Wrocław. Kids for Kids. Koncert najwspanialszych bajkowych piosenek. Zobacz szczegóły!

Kids for Kids jest wydarzeniem cyklicznym. Przyświeca mu idea wzajemnej inspiracji, zabawy, motywacji i edukacji młodych osób.

Dzieci i młodzież, które osiągają sukcesy w swoich dziedzinach, będą miały wspaniałą okazję do tego aby swoją pasją, siłą woli, systematyczną pracą inspirować inne dzieci do aktywności, tworzenia, pracy w grupie. Dzieci czerpią od innych dzieci a projekt Kids for Kids jest wspaniałą do tego płaszczyzną.

O widowisku:

Tegoroczna edycja to koncert najwspanialszych bajkowych piosenek!

To niezwykłe spotkanie z ponad 250 utalentowanymi, młodymi Wrocławianami, którzy staną na scenie, aby przenieść nas w magiczny świat, pokazując jak talent, wzajemne wsparcie, życzliwość i systematyczna praca, czynią cuda!

To spektakularne widowisko muzyczno-multimedialne, w wykonaniu ponad 250 dzieci z Młodzieżowej Akademii Musicalowej oraz Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective. Gościnnie wystąpi Grupa Akrobatyczna Everest a koncert poprowadzi Paweł Gołębski. Widowisko odbędzie się w Hali Ludowej w dniu 1 grudnia 2019 r. o godzinie 17.00