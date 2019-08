Wrocław. Kamienica Pod Pelikanem już prawie gotowa. Zobacz, jak zmieni się ul. Kościuszki

Fasada Kamienicy Pod Pelikanem będzie zatem bardzo zbliżona do oryginału. Nawiąże do historycznych zabudowań Przedmieścia Oławskiego, które w XIX w. - po tym jak przemysł przeniósł się na dalsze obrzeża miasta - stało się okazałą dzielnicą mieszkaniową zabudowaną zachowanymi do dziś kamienicami czynszowymi.

– Historyczny walor budynku jest dla nas bardzo ważny – przyznaje Ewa Skibińska, marketing manager Nowa Papiernia. - Dołożyliśmy starań, aby Kamienica Pod Pelikanem pasowała także do kompleksu Nowej Papierni, której jest częścią. Od strony zielonego patio elewację ozdobi ceglana okładzina, co koresponduje z ceglanymi budynkami po fabryce papieru, pochodzącymi także z XIX wieku.

Liczy się wnętrze

Wizytówką kamienicy będzie nie tylko odtworzona fasada, ale także części wspólne wewnątrz budynku. Będą utrzymane w modnej biało-czarnej kolorystyce. Architekci odeszli od drzwi drewnianych. Pod Pelikanem są w kolorze czarnym. Do tego biały klinkier i biało-czarna imitacja marmuru na klatce schodowej, tak żeby zachować spójność kompozycji. – Chcieliśmy nieco odejść od ceglanego koloru dominującego w Nowej Papierni, aby kamienica miała indywidualny styl – tłumaczy Małgorzata Komadowska, architekt wnętrz Nowej Papierni. Niepospolite oświetlenie ma być domowe i przytulne. Wokół sztukateria, a na ścianach pojawi się kilkanaście luster dla optycznego powiększenia przestrzeni. Ciekawym elementem mają być podświetlone wydruki prezentujące dawny wygląd kamienicy.