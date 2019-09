Wrocław już się szykuje na Europejskie Spotkanie Młodych Taizé

W sobotę o godzinie 8 przy placu Grunwaldzkim stanęła ciężarówka z Francji. Przywiozła materiały potrzebne podczas organizacji spotkania. Do pomocy Braciom ruszyło blisko 100 młodych wrocławian, którzy pomimo wczesnej godziny z zapałem zabrali się za rozpakowywanie transportu. Starannie przygotowane paczki zostały przeniesione do przekazanego przez miasto budynku przy ul. Piastowskiej 1a, w którym do czasu wydarzenia będzie stacjonowało Centrum Przygotowań.

Nasze miasto jako jedyne w Polsce po raz trzeci ugości młodych z całego świata. Pierwsze Europejskie Spotkanie Młodych Taizé odbyło się w wyjątkowym dla naszego kraju i całej Europy Wschodniej czasie, bo w 1989 roku. W tym czasie do Wrocławia przyjechało blisko 50 tys. uczestników, których do swoich domów przyjęli mieszkańcy.

“Młodzi ludzie, którzy wyruszą w drogę do Wrocławia, są zaproszeni do pogłębienia życia wewnętrznego i więzi solidarności między nimi. Pielgrzymka ta prowadzi ich do źródeł zaufania, gdzie mogą doświadczyć przyjaźni, pojednania i pokoju. To, co dziś dzieje się na świecie, niepokoi wielu ludzi. Europejskie Spotkanie Młodych jest konkretnym sposobem promowania zrozumienia między ludźmi, przezwyciężania uprzedzeń i budowania nowych dróg wzajemnego zaufania”- mówił Brat Wojciech, Wrocławianin, który od 2005 należy do wspólnoty Taizé.

źródło: materiały prasowe