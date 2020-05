Wrocław. Jeszcze więcej dzieci dostanie szczepionki przeciwko rakowi. Sfinansuje je miasto

Program bezpłatnych szczepień dzieci przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, Wrocław prowadzi od 2010 roku, jednak nigdy nie był on realizowany na tak wielką skalę. W ciągu ostatnich 9 lat zaszczepiono ponad 28 800 uczennic! W tej edycji programu, czyli od września do końca sierpnia przyszłego roku, objętych programem ma być aż 5830 dziewcząt i chłopców w wieku 13-lat, zameldowanych we Wrocławiu. Szczepienia, ale też zajęcia edukacyjne w szkołach, tym razem mają kosztować 1,5 mln złotych.

Szczepionka chroni przed rakiem nie tylko kobiety, ale też mężczyzn

Szczepionka przeciwko HPV chroni przed wirusem brodawczaka ludzkiego, który – jak wynika z badań - odpowiedzialny jest za dwie trzecie przypadków raka szyjki macicy. Zaaplikowana przed rozpoczęciem życia seksualnego, niemal w 100 proc. chroni przed tym nowotworem.

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet na świecie, powodującym co roku około pół miliona nowych zachorowań i ok. 250 000 zgonów. Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby nowych zachorowań na raka szyjki macicy (rocznie 18,1 zachorowań na 100 000 kobiet).