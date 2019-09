Wrocław. Jeszcze tylko do 30 września możesz zdobyć pieniądze na wymianę pieca. Jak to zrobić?

To druga edycja miejskiego programu KAWKA+. Od początku tego roku do Urzędu Miasta wpłynęło już ponad 1000 wniosków, ale jak zapewniają urzędnicy, środki wciąż są dostępne.

- Wysokość dotacji to 70 procent, nie więcej, niż 12 000 zł kosztów kwalifikowanych. Wysokość wypłaconego dofinansowania znana jest po rozliczeniu inwestycji, to jest jej wykonaniu i przedłożeniu dokumentacji rozliczeniowej, w tym faktur za zrealizowaną usługę - tłumaczy Marcin Obłoza z UM we Wrocławiu.

W budżecie miasta na 2019 rok na program KAWKA+ zarezerwowano kwotę 15 milionów złotych. Prezydent Jacek Sutryk zapewnił jednak, że każdy poprawny i spełniający wymogi wniosek zostanie przyjęty. Jeśli łączna kwota dofinansowań przekroczy założoną wysokość, wówczas brakująca suma ma być na ten cel przeznaczona z rezerwy.

Kto może otrzymać dopłatę

Dofinansowanie dostać można na wymianę pieców węglowych na ogrzewanie proekologiczne, czyli gazowe, elektryczne, bazujące na lekkim oleju opałowym lub wykorzystujące odnawialne źródła energii (może to być np. pompa ciepła). Dopuszczalną opcją jest także podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które są właścicielami (lub posiadają tytuł prawny) mieszkań lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne. Muszą być one położone w granicach administracyjnych Wrocławia.