Wrocław. Jest wyrok sądu w sprawie księdza pedofila. Oto szczegóły

W 2006 roku Paweł K. został przeniesiony do Bydgoszczy, gdzie dalej miał kontakt z dziećmi. Mimo że rodzice skarżyli się na niego, dopiero trzy miesiące później ksiądz został przeniesiony znowu do Wrocławia, a następnie do Milicza. W Miliczu znowu miał kontakt z dziećmi. Tamtejszy wikary próbował nawet interweniować, jednak nic to nie dało. Paweł K. dopiero w 2010 roku

został skazany na rok w zawieszeniu za posiadanie dziecięcej pornografii. Dopiero wtedy opuścił Milicz, a miejscowy biskup zabronił mu opiekowania się ministrantami oraz uczenia w szkole. Znów wrócił do Wrocławia, odświeżył też kontakt z ministrantem, którego poznał w Bydgoszczy. Dopuścił się na nim molestowania oraz gwałtu. W 2011 roku Paweł K. trafił do domu księży emerytów, to jednak nie przeszkodziło mu dalszym krzywdzeniu dzieci. Swoją kolejną ofiarę poznał w 2012 roku pod Wrocławiem. Właśnie z tym 13-letnim chłopcem w 2012 roku zameldował się we wrocławskim hotelu Orbis. Personel zwrócił na nich uwagę i zawiadomił policję. Na Pawła K. została zorganizowana zasadzka. Dopiero wtedy odkryto, że mężczyzna jest księdzem i że był już skazany za posiadanie dziecięcej pornografii.