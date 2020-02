Wrocław. Jest pomysł na plac Społeczny. Lunapark do likwidacji. Co tam powstanie?

Docelowo ten teren ma zostać zabudowany. Uważam, że powinna tam pojawić się taka zabudowa, jaka była przed wojną. To oczywiście moje prywatne zdanie. Jeżeli będę z prezydentem o tym rozmawiał, to takie rozwiązanie mu zarekomenduję. Tam przed wojną była typowa śródmiejska zabudowa, gęsto postawione kamienice i naprawdę dobrze by było, żeby to odtworzyć. Konieczna jest jednak sprzedaż tego terenu - mówi Sebastian Lorenc, wiceprezydent Wrocławia.