Wrocław. Jedziesz dzisiaj MPK? Oj, nie masz łatwo...

Około godziny 10 doszło do awarii torowiska na Olszewskiego w stronę Biskupina. Tramwaje linii 1, 2, 4 i 10 jeżdżą tylko do pętli zoo (chwilę później okazało się, że to już nieaktualne - po wykolejeniu tramwaje dojeżdżają tylko do ronda Reagana). Potem trzeba przesiąść się w autobus. Oczywiście tramwajem nie wyjedziemy także z Biskupina, trzeba korzystać z autobusów. Nie wiadomo, jak długo mogą potrwać utrudnienia.

Chwilę później wykoleił się tramwaj linii 1, jadący od przystanku Kliniki w stronę placu Grunwaldzkiego. Internauci drwią: "prawdziwy drifting". Tramwaj zablokował oba tory. To naprawdę trudny poranek dla pasażerów MPK jadących w stronę zoo. Tramwaje od ronda Reagana nie jeżdżą w stronę Biskupina nie jeżdżą.