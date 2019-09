Wrocław. Jedna stacja przepełniona rowerami, inna świeci pustkami...

- Jednego dnia było ich około 70 sztuk, trzy dni później naliczyłem już 110. Sytuacja się powtarza od początku wakacji - nikt z firmy nie odbiera rowerów. Nie ma miejsca na stacji, ani chodniku aby je odkładać. Niektóre leżą, stoją na ścieżce rowerowej, chodniku... ponieważ brakuje już na nie przestrzeni na stacji. Mieszkam i codziennie przechodzę obok tego punktu - rowery zabierają tylko użytkownicy, nikt z firmy ich nie odbiera. Zgłaszałem to do BOK kilkukrotnie załączając także zdjęcia, ale nic to nie pomagało - denerwuje się pan Michał.

Relokacja rowerów miejskich we Wrocławiu to fikcja - skarżą się użytkownicy. Na niektórych stacjach przez wiele dni stoi ich kilkadziesiąt sztuk, a nawet nieraz ponad sto. Tymczasem w innych częściach miasta nie ma na czym jeździć.

Nie są to oczywiście wszystkie stacje, gdzie rowerów brakuje.

Wrocławski oficer rowerowy, Daniel Chojnacki problem dostrzega i zapewnia, że pracują nad znalezieniem jego rozwiązania.

- Umowa zakłada konieczność zapewnienia choć raz w ciągu doby tzw. stanu bazowego. Jesteśmy w kontakcie z operatorem i pracujemy nad tym, aby jak najszybciej doprowadzić do właściwego zarządzania flotą rowerów. Chcemy zaistniałą sytuację wyjaśnić z operatorem i dowiedzieć się, co jest przyczyną opóźnień. Liczymy, że w porozumieniu z operatorem, do takich sytuacji nie będzie dochodzić w przyszłości, bo przecież obie strony powinny wywiązywać się z zawartej umowy - tłumaczy Daniel Chojnacki.

Operator systemu WRM, firma Nextbike informuje, że ma przejściowe trudności z bieżąco relokacją, ale problem na pewno zostanie rozwiązany.

- Przez kilka minionych dni pojawiały się pewne ograniczenia w realizacji regularnych relokacji rowerów miejskich we Wrocławiu. Związane jest to z przejściowymi problemami, nad których rozwiązaniem bardzo intensywnie pracujemy i sytuacja powinna wrócić do normy w najbliższym czasie. Zgodnie z umową relokacja powinna odbywać się w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00, tak aby liczba rowerów na stacji była równa co najmniej 50% stanu tzw. bazowego (czyli min. 5 sztuk) - mówi Aleksandra Myczkowska-Utrata z firmy Nextbike.