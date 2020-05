Wrocław. Jaki będzie los przystanków kolejowych?

„Na etapie konsultacji projektu podczas przygotowywania Studium Wykonalności tut. Urząd jako Organizator wojewódzkich kolejowych połączeń pasażerskich, opiniował przygotowywane fragmenty opracowania oraz zgłaszał swoje propozycje do analiz i ewentualnego uwzględnienia. Ostateczny zakres projektu został zatwierdzony przez PKP PLK S.A. Na etapie konsultacji wskazano jako priorytetowe wybudowanie przystanków kolejowych na południu Wrocławia (...): Wrocław Wojszyce (w przeniesionej lokalizacji bliżej ul. Grota Roweckiego) oraz Wrocław Partynice (przy ul. Zwycięskiej). W przypadku przystanku Wrocław Tarnogaj (przy ul. Bardzkiej) zaproponowano zabezpieczenie rezerwy w terenie na wybudowanie przystanków w przyszłości z uwagi na brak wówczas wiedzy w zakresie szczegółów przebudowy ul. Bardzkiej/Buforowej i planów dotyczących budowy linii tramwajowej na Jagodno oraz ograniczone środki finansowe w projekcie. W przypadku dawnej stacji Wrocław Klecina zaproponowano pozostawienie (...) obecnej infrastruktury peronowej, która to po niewielkich pracach remontowych mogłaby pełnić funkcję obsługi pasażerów, gdy znajdzie to swoje uzasadnienie (modernizacja przystanku nie była proponowana z uwagi na ograniczone środki finansowe) np. po wybudowaniu w jego sąsiedztwie parkingu Park&Ride.