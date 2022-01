Wrocław. Jak "Mała księżniczka" pomogła im wrócić do życia (REPORTAŻ) Robert Migdał

Są psychicznie chorzy. I to w różnym stopniu. Nieszczęściem dla nich była przymusowa izolacja z powodu pandemii koronawirusa: zostali zmuszeni do pozostania w domach, przez co stan zdrowia wielu z nich pogorszył się. I to bardzo. Z marazmu wyrwała ich "Mała księżniczka", książka dla dzieci i młodzieży, którą nagrali w formie audiobooka. I świat znów się do nich zaczął uśmiechać...