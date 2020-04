Wrocław. Jaguarem jechał pod prąd, z torbą pełną narkotyków. I był poszukiwany przez policję

Policjanci z wrocławskiej drogówki zauważyli osobowego Jaguara, który nie stosował się do obowiązku jazdy prawostronnej. Jeśli można w sposób bardzo dosadny zwrócić na siebie uwagę policjantów, to jazda „pod prąd” należy do właśnie takiego sposobu. Mundurowi natychmiast włączyli sygnały pojazdu uprzywilejowanego i zatrzymali auto do kontroli.

Za kierownicą osobowego Jaguara siedział 25-letni mężczyzna. Każda osoba, wobec której policjanci podejmują czynności, sprawdzana jest w policyjnych systemach. Pierwszy rzut oka na kartotekę kierującego i policjanci już wiedzieli, że jest on poszukiwany przez prokuraturę w celu ustalenia miejsca pobytu oraz przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej w celu doprowadzenia do aresztu śledczego za wcześniej popełnione przestępstwa. Chwilę później na jaw wyszedł fakt, że 25-latek ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i kontynuowali sprawdzenia.

Na przednim siedzeniu pojazdu leżała papierowa torba. Gdy policjanci zajrzeli do środka, było w niej kilkadziesiąt woreczków z białym proszkiem, łącznie ponad 200 porcji. Oficer dyżurny skierował na miejsce dodatkowy patrol pionu kryminalnego, który rozpoczął swoje czynności. Jaguar został odholowany na strzeżony parking, a zatrzymany mężczyzna trafił na komisariat. Policjanci zabezpieczyli i dokładnie zważyli wszystkie woreczki.