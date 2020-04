Wrocław. Inwestycja na Zakrzowie. Co będzie wybudowane? Zobaczcie!

Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęły przetarg na budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Królewskiej.

Kolejna, spora inwestycja ruszy niebawem na wrocławskim Zakrzowie. Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęły przetarg na budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Królewskiej.

Ścieżka dla rowerzystów i chodnik powstanie na odcinku 700 metrów wzdłuż ulicy Królewskiej na odcinku od ul. Zatorskiej do Wilanowskiej. Przetarg w którym wystartowało siedem firm wygrała spółka Open Trade, która zaproponowała najniższą cenę. Koszt tej inwestycji ostatecznie sięgnie blisko 990 tys. złotych.

Trakt pieszo-rowerowy powstanie w miejscu w którym teraz przebiega wydeptana przez mieszkańców, wyboista i pozarastana krzakami ścieżka. Zostanie zrealizowany w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

Prace ruszą jeszcze tej wiosny. Najpierw wycięte zostaną dzikie zarośla, powstanie nawierzchnia bitumiczna, oświetlenie, dojścia do przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez ul. Królewską. Następnie zbudowane zostaną progi zwalniające na jezdni ul. Królewskiej, a także zasadzone zostaną drzewa i krzewy wzdłuż nowej trasy. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Królewieckiej wraz z nasadzeniami potrwają do końca wakacji.

Łączna długość ścieżek rowerowych we Wrocławiu szybko zbliża się do 1200 km. Niebawem przybędą kolejne odcinki i to w ścisłym centrum miasta, na przykład w rejonie ulic Krasińskiego, Komuny Paryskiej czy Jedności Narodowej. Jednocześnie trwają wielkie inwestycje, które oprócz budowy nowych jezdni i torowisk tramwajowych, jak na przykład na Nowy Dwór i Popowice, wiążą się także z budową tras dla rowerzystów.