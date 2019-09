Wrocław. "Inteligentne" kosze na śmieci pojawiły się na ulicach miasta. Jak działają?

Miasto testuje tę technologię. W przyszłym roku zastanowi się nad jej zakupem.

Czujniki będą wysyłały informację o tym, że dany śmietnik trzeba opróżnić, a także alarmowały o pożarze lub zbyt wysokiej temperaturze panującej wewnątrz kosza, co może oznaczać, że śmieci zaczęły się psuć. Urządzenia są zasilane bateriami znajdującymi się wewnątrz pojemnika.

- Każdemu zarejestrowanemu śmietnikowi nadaje się identyfikator oraz określa jego pojemność, przeznaczenie, lokalizację i wymaganą częstotliwość opróżnień. Dodatkowo czujnik uzupełniony jest o pomiar temperatury oraz informację o przewróceniu kosza. System sam podpowie, które pojemniki powinny być w danym cyklu odebrane. Nadprogramowe zapełnienie kosza na śmieci będzie również powiązane z alarmem do dyspozytora, aby jak najszybciej go opróżnić. Miasto będzie także monitorować trasy przejazdu samochodu odbierającego nieczystości. W sprawnym zarządzaniu infrastrukturą koszy będzie pomagać specjalna platforma. Dodatkowo system pozwoli nam decydować m.in. o tym, gdzie należy „zagęścić” liczbę koszy na śmieci, a gdzie z nich zrezygnować - tłumaczy Klaudia Piątek z biura prasowego UM we Wrocławiu.