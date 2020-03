Wrocław i Wałbrzych szykują się na epidemię koronawirusa. Powstają szpitale polowe

We Wrocławiu działa już laboratorium do badania próbek na koronawirusa

Próbki od pięciu pacjentów, u których podejrzewa się obecność koronawirusa, trafiły we wtorek (3.03.2020) do wrocławskiego sanepidu. To pierwsze próbki, które badane będą we Wrocławiu a nie w Warszawie.