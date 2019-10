Wrocław. Horror drogowy na Jagodnie. Ludzie chcą stąd uciekać...

Mieszkańcy Jagodna mieli nadzieję, że po przebudowie Buforowej ich koszmar się skończy. Ale wygląda na to, że komunikacyjna walka dopiero się zaczyna. "Nie ma już korków na Jagodno, są korki na Jagodnie", "miasto nas nienawidzi, ja chyba nawet najbardziej znienawidzonej osobie nie byłbym w stanie zafundować takiego koszmaru jak obecnie przebudowana Buforowa" - tak mieszkańcy Jagodna komentują to, co dzieje się na osiedlu Jagodno. Przeczytaj szczegóły

"Błagam! Zainteresujcie się i opiszcie to, co Urząd Miejski Wrocławia zrobił mieszkańcom osiedli na Strawińskiego i Vivaldiego" - pisze do nas zdesperowany pan Arkadiusz Aleksandrowicz, mieszkaniec Jagodna. - "Organizacja ruchu, jaką zorganizowało nam miasto nie jest nieświadomą głupotą, bo czegoś tak głupiego nie da się zrobić nieświadomie. Miasto przeniosło nam korki z całej Buforowej pod nasze okna. Możliwe, że w taki sposób chciało osiągnąć przejezdność Buforowej dla osób wjeżdżających do miasta, paraliżując wyjazd z osiedli kosztem mieszkańców, których chyba nienawidzi". Problem polega na tym, że wjazd i wyjazd z Vivaldiego znajduje się na starej jezdni, przez co wjazd i wyjazd ze Strawińskiego jest całkowicie zablokowany. - Nie jest możliwy dojazd do świateł z Buforową z mojego osiedla, bo blokowany jestem przez auta z Vivaldiego na własnej ulicy - dodaje Arkadiusz Aleksandrowicz. - Miasto postawiło nam znak strefy ruchu.

Znak strefy ruchu oznacza wjazd na drogę publiczną, a tym samym konieczność ustąpienia pierwszeństwa kierowcom jadącym tą drogą. To spowodowało, że mieszkańcy mają olbrzymi problem z wyjazdem z osiedla. Gdyby jednak ten znak usunąć, problem przeniósłby się na mieszkańców Vivaldiego. - Większość kierowców traktuje to chore skrzyżowanie dwa metry od świateł na Buforową jako skrzyżowanie równorzędne, bo nie kojarzą, że jadąc Strawińskiego, wyjeżdżają ze strefy ruchu. Do tego, nawet wiedząc o tym, nie jestem w stanie dojechać do świateł, nie wymuszając pierwszeństwa przed autami na Buforowej. To po prostu nie jest możliwe. Zablokowano nam wyjazd z osiedla - twierdzi Arkadiusz Aleksandrowicz. To jednak nie koniec. - Skręcając z Buforowej w Strawińskiego, wjeżdżamy wprost na skrzyżowanie równorzędne ze starą Buforową. Auta hamują, ustępując pierwszeństwa. Kolejne auta już na skrzyżowaniu z Buforową zostają, tym samym blokując to skrzyżowanie - opisuje kolejną patową sytuację komunikacyjną na Jagodnie pan Aleksandrowicz. - Sytuacja ze złej (przed przebudową) stała się tragiczna (po przebudowie). Brakuje po prostu słów na opisanie bezczelności władz tego miasta.

Pan Arkadiusz już sprzedaje swoje mieszkanie na Jagodnie. Nie wytrzymał tego, co dzieje się na osiedlu. Przesada? Niekoniecznie. W swoich opiniach nie jest odosobniony.

- Rano główna droga stoi pusta, bo największe osiedle odcięto od dojazdu do głównej drogi. A ja stoję w korku na światłach, żeby z wąskiej uliczki wyjechać. Nie wspomnę o braku chodnika. Zamiast go zrobić, to na wąskiej drodze wymalowali coś, co wyglądać ma na chodnik, a na końcu nagle się urywa. Strefa mieszkańca jest tak bezpieczna, że szybciej zginę, niż gdzieś dojdę. Chodnik i ścieżka po stronie, gdzie bloków nie ma, a po stronie zabudowanej nic. Co rano dochodzi do awantury na skrzyżowaniu z ulicą Strawińskiego. Kierowcy wyjeżdżają tam ze strefy ruchu, ale jadą na chama, a potem się kłócą, mimo że pierwszeństwo jest po stronie Vivaldiego. Remont Buforowej przekonał mnie, że z Jagodna trzeba uciekać - mówi matka dwójki dzieci z osiedla Cztery Pory Roku. Ona też chce się z Jagodna wyprowadzić. Tak podsumowuje obecną sytuację komunikacyjną na osiedlu: - Nie ma już korków na Jagodno, są za to korki na Jagodnie. Jest naprawdę dramat. Kiedy pytamy pana Grzegorza Żaka, również mieszkańca Jagodna o sytuację wyjazdu ze Strawińskiego, z jego ust wydobywa się bezsilny śmiech.

- Pierwszym problemem jest to, że mamy tylko jeden wyjazd z osiedla. Deweloper zrobił tylko tutaj do ulicy Strawińskiego od strony osiedla Cztery Pory Roku. Drugi problem, jaki mamy przy wyjeździe, to to, że ta ulica, która miała być jednokierunkowa (ta od osiedla Cztery Pory Roku) teraz jest dwukierunkowa. Dwa tygodnie temu podjęto taką decyzję. Właściciele z tamtych mieszkań mogą wjechać przez ten wjazd na Strawińskiego. Ponadto światła i buspas, przez który jeszcze bardziej się korkuje. Na szczęście poprawili rondo, a rondo było takie, że z dwóch pasów można było jechać na wprost. Teraz zrobiono takie ograniczenie, że z dwóch pasów można jechać na wprost, ale tylko z jednego można skręcić w lewo, więc będzie mniej wypadków - mówi Grzegorz Żak, mieszkaniec Jagodna. - Ale problem tak naprawdę zacznie się jutro, bo mamy 1 października, wracają studenci. Pewnie rano będą jeszcze większe korki. Jak ja wyjeżdżam do pracy na 8.00, to muszę wyjechać o 6.30 z osiedla, a pracuję nie tak daleko, bo na Hallera. Kolejnym problemem związanym z przebudową Buforowej jest to, że miasto utworzyło tam buspas, który - zdaniem mieszkańców - jest zbędny, przynajmniej w tym miejscu.

- "Cudowne" buspasy przy zjeżdżaniu z ronda. Rozumiem buspas, ale nie po zjechaniu z ronda na 20 metrów przed przystankiem. Tam nawet autobusy stoją w korku przez ten buspas. To samo, jak się wraca do miasta. Buspas jest przy cmentarzu, gdzie nikt nie wysiada, a potem autobus się w korku przebija - dodaje mieszkanka Czterech Pór Roku. - Efekt buspasa. Auta i autobus zamiast jechać czekają, aż wjadą na drugi pas. Dalej na ulicy buspas jest całkowicie pusty. Jaki jest sens takiego buspasa? - pyta pan Aleksandrowicz. Czy miasto zamierza cokolwiek zmienić w organizacji ruchu na Jagodnie? Okazuje się, że tak, ale tylko sygnalizację świetlną. - Obecnie trwają prace nad dostrojeniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kajdasza i Strawińskiego, w ubiegłym tygodniu pojawiły się problemy z systemem detekcji, ale wprowadzono dodatkowe pola detekcji, co powinno usprawnić jej działanie - mówi Elżbieta Maciąg z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. - Sygnalizacja ma na celu umożliwić opuszczenie skrzyżowania możliwie największej liczbie pojazdów, dlatego też zaplanowano długie otwarcia światła zielonego.

- To nic nie pomoże - komentuje Arkadiusz Aleksandrowicz. - Zmniejszy się najwyżej kolejka samochodów na Strawińskiego. W dalszym ciągu pozostaje problem zablokowanego wyjazdu. Ktoś, kto to projektował, powinien po prostu zrobić tam rondo. Teraz jedynym słusznym rozwiązaniem byłoby puszczenie samochodów starą Buforową. Czy nie można było utworzyć dodatkowej jezdni tak, by wyjazd z tych ulic był łatwiejszy dla mieszkańców osiedla? - To nie takie proste. Przebudowa jezdni to też przebudowa instalacji podziemnej, a utworzenie dodatkowej jezdni pochłonęłoby zapewne kolejne miliony złotych. W budżecie nie było na to pieniędzy. Sama przebudowa wiaduktu była bardzo kosztowna. To nie my wymyślamy te ceny, takie ceny narzuca budownictwo - tłumaczy Krzysztof Świercz, rzecznik prasowy Wrocławskich Inwestycji.

