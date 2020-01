Wrocław. Groźny wypadek na ul. Klecińskiej. Autobus wjechał w auto. Kierowca zasłabł?

Autobus MPK wjechał w poprzedzające go auto. Policja ustala przyczynę: prawdopodobnie kierowca MPK zasłabł podczas prowadzenia pojazdu.

We wtorek, 7 stycznia, po godz. 5.50 wypadek na ul. Klecińskiej sparaliżował ruch na Muchoborze Małym. Jak informowali kierowcy, korek sięgał do mostu Milenijnego. Do wypadku doszło na wysokości przystanku Wrocławski Park Technologiczny. Brał w nim udział autobus MPK, który wjechał w jadące przed nim auto, a to uderzyło w kolejny samochód.

- Wyjaśniamy przyczyny zdarzenia. Prawdopodobnie kierowca autobusu zasłabł – informuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak z komendy miejskiej policji.

Na miejscu pracowała policja, ratownicy medyczni i nadzór ruchu. Kierowca autobusu został przewieziony do szpitala. Pozostali uczestnicy wypadku oraz pasażerowie autobusu nie zostali poszkodowani.