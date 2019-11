Wrocław. Groźnie wyglądający wypadek w centrum miasta. Tramwaj zderzył się z autobusem

Tramwaj zderzył się tu z autokarem, który zawracał na skrzyżowaniu. Z powodu wypadku tramwaje jeżdżą objazdami.

Do wypadku doszło po godz. 19. Tramwaj linii 23 zderzył się z autobusem turystycznym. Do wypadku doszło na łuku za przystankiem Rynek na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. św. Mikołaja. Tramwaj jechał w stronę Legnickiej. Do zdarzenia doszło, kiedy jadący trasą W – Z autobus na skrzyżowaniu chciał zawrócić i uderzył w tramwaj. Drugi wagon tramwaju po zderzeniu wypadł z szyn.

Tramwaj wjeżdżał na skrzyżowanie z niewielką prędkością. Po zderzeniu motorniczy wypuścił pasażerów. Jedna osoba, która jechała w tramwaju została przewieziona na badania diagnostyczne do szpitala.

Na miejscu policja, która została powiadomiona o zdarzeniu przed godz. 20, ustala przyczyny zdarzenia. Tramwaje jeżdżą objazdami przez pl. Legionów i pl. Jana Pawła II. Dariusz Rajski z wrocławskiej policji apeluje do kierowców, by omijali ten rejon. Ze względu na intensywny ruch samochodów, tworzą się duże korki.