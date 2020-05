Wrocław. Groźnie wyglądający wypadek na ul. Wyścigowej. Zobaczcie zdjęcia

Dwa auta osobowe zderzyły się na ul. Wyścigowej, tuż przed skrzyżowaniem z aleją Karkonoską. Jedno z nich wpadło na słup sygnalizacji świetlnej.

Brak bezpiecznej odległości i nadmierna prędkość to najprawdopodobniej przyczyny wypadku, do którego doszło koło 9.00 na ulicy Wyścigowej we Wrocławiu. Osobowa mazda uderzyła w tył audi, a impet był tak duży, że auto wylądowało na słupie sygnalizacji świetlnej.

Do zderzenia doszło na jezdni w kierunku alei Karkonoskiej i Bielan Wrocławskich. Z relacji świadków wynika, że mazda wjechała w tył audi w momencie gdy zatrzymało się przed przejściem dla pieszych, przez które przechodziła kobieta. Siła uderzenia była tak duża, że mazda zjechała na pobocze i wylądowała na słupie sygnalizacji świetlnej. Na miejscu jest już policja i dwa zastępy straży pożarnej, ale na szczęście nikt w wypadku nie ucierpiał.

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na Wyścigowej w kierunku alei Karkonoskiej i wylotu z miasta w kierunku węzła bielańskiego.