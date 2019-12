Aktualne zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu

Stan powietrza we Wrocławiu. Sprawdź aktualną jakość powietrza dzisiaj (12.12.2019) we Wrocławiu. Czy można bezpiecznie wyjść z domu? Czy spacer na świeżym powietrzu jest bezpieczny? Upewnij się, jaki jest poziom pyłów PM10 i PM2.5 w powietrzu we Wrocławiu.