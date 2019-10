Wrocław. Gotuj z sercem we Wroclavii. Ruszają charytatywne zawody kulinarne

Do udziału w akcji zostali zaproszeni pracownicy wrocławskich firm. Warsztaty będą odbywały się w każdą środę od 30 października do 20 listopada w Grand Kitchen Wroclavii. W akcji „Gotuj z sercem” weźmie udział niemal 100 osób.

– Chcemy wykorzystać pasję wrocławian do gotowania i … do pomagania. W strefie Grand Kitchen Wroclavii wspólnie z naszą ambasadorką Beatą Śniechowską organizujemy warsztaty dla pracowników wrocławskich firm i zachęcamy ich do rywalizacji w szczytnym celu. Będzie dużo rozmów o gotowaniu, ale też o pomaganiu. Zbliżające się święta to doskonała okazja do tego, by pomyśleć o potrzebujących – mówi Magdalena Piotrowicz, rzecznik prasowy Wroclavii.